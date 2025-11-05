Politica

PISTOIA - TOMASI VA IN CONSIGLIO REGIONALE, CITTÀ AL VOTO NEL 2026

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che è stato candidato presidente per il centrodestra alle Regionali e che è coordinatore FdI in Toscana, ha deciso di proseguire il suo impegno politico da consigliere regionale eletto e come portavoce dell’opposizione. Tomasi così lascia la carica di sindaco della città toscana. La vicesindaca Anna Maria Celesti sarà reggente in Comune fino alle elezioni comunali previste nella primavera 2026. Lo ha reso noto lo stesso Tomasi in una conferenza stampa a Pistoia.

