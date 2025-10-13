FIRENZE - Tomasi, ‘voglio entrare in Consiglio, ne parlo con alleati’

Alessandro Tomasi ha intenzione di lasciare la carica di sindaco di Pistoia per entrare in Consiglio regionale della Toscana come guida del centrodestra all’opposizione. “Questa è la mia intenzione, adesso ne parleremo con tutti gli alleati”, ha affermato il candidato presidente della Regione espresso da FdI, in una conferenza stampa al suo comitato elettorale, a Firenze. Alessandro Tomasi ha sottolineato che “la strada più semplice era quella di rimanere sindaco fino al 2027 e pretendere magari qualche listino bloccato. Ma non è il mio modo di fare, non è la mia vita politica: lo devo alla mia comunità, lo devo alla mia storia e ci abbiamo provato”. Quindi, ha concluso il candidato, “rifarei tutto quello che ho fatto”, perché “l’ho fatto con grande onore, sono contento di avere avuto al fianco tantissimi amici”, dopo che “la mia coalizione ha ritenuto che fossi il migliore per tentare la sfida più impossibile, io ci ho messo la faccia perché le mie idee, la mia storia politica valgono molto di più del mio sedere”.