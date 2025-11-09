FIRENZE - 11 E 12 NOVEMBRE LA BTO AFFRONTERA’ I TEMI DEL TURISMO DEL FUTURO

E’ il cross travel il tema dell’edizione 2025 della BTO, l’evento che a livello nazionale è tra i più quotati per capire quali sono le nuove frontiere del turismo in tutti i suoi aspetti. La manifestazione, promossa da Regione e Camera di Commercio di Firenze, e organizzata da Toscana Promozione Turistica, Prom oFirenze e Fondazione Sistema Toscana si svolgerà l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze con la presenza di 350 ospiti nazionali e internazionali e 90 eventi. E se il Rapporto sul Turismo Enogastronomico che verrà presentato alla BTO incorona la Toscana tra le mete più desiderate dai turisti internazionali, il momento non è privo di difficoltà