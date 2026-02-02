TOSCANA - 255 MLN DI INVESTIMENTI PER IL DIRITTO ALLA CONNETTIVITÀ

Connettere l’intera Toscana alla banda ultra larga, collegando entro la fine del 2026 altre 460.000 unità immobiliari, dalle scuole alle abitazioni, passando per le imprese. Un passo in avanti verso il ‘diritto alla connettività’, inserito nello Statuto regionale dopo le modifiche, approvate in prima lettura, nella scorsa seduta del Consiglio Regionale. L’investimento totale è di 255 milioni di euro, tra fondi europei, nazionali e regionali e riguarda interventi nella quasi totalità dei Comuni toscani. Al momento 244 su 273, ma entro fine anno saranno 270, con 310mila numeri civici. Il piano che riguarda istituti e altri edifici scolastici prevede l’allacciamento entro dicembre 2026, di 2.137 edifici su 2.557 totali. La Regione ha inoltre avviato un piano per realizzare a proprie spese tralicci per la telefonia mobile in aree cosiddette a fallimento di mercato, con un investimento da 200mila euro a traliccio. Sono 43 i Comuni pilota oggetto degli interventi.