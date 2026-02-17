TOSCANA - 39 COMUNI NON SONO PIÙ MONTANI: IL CASO DI VOLTERRA

Dai progetti PNRR (per i quali i comuni toscani sono messi meglio di altri, anche se forse sarà necessario un intervento del governo in primavera) all’accesso ai bandi europei con la capacità di intercettare fondi comunitari. Dalle difficoltà dei comuni montani all’aumento del costo per il personale. Prospettive comuni è il titolo della prima assemblea ANCI dopo le elezioni regionali in cui i comuni toscani si sono riuniti per fare il punto sullo stato di salute dei municipi della regione. Un focus particolare c’è poi stato sui comuni montani con la riunione della Consulta della Montagna di Anci Toscana. La legge nazionale del settembre scorso ha riscritto la disciplina sui comuni montani introducendo nuovi criteri di classificazione basati su altitudine e pendenza e la Toscana è particolarmente colpita da questa legge con 36 comuni “esclusi” poi saliti a 39 concentrati soprattutto nelle province di Pisa e Livorno. Come il caso di Volterra che non raggiunge le altezze richieste dalla legge. Essere esclusi dal novero dei comuni montani è una questione di risorse ma non solo