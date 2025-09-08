Attualità

PISTOIA - 81 ANNI FA LA LIBERAZIONE DI PISTOIA DAL NAZIFASCISMO

Patrizio Ceccarelli
L’8 settembre di 81 anni fa Pistoia venne liberata dal nazifascismo. Toccante cerimonia, stamani, alla presenza delle autorità cittadine, nella piazza che ricorda i caduti della Resistenza, con uno sguardo al presente, che ci riporta anche in Europa a venti di guerra che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. Alla cerimonia di piazza della Resistenza è stata seguita da un momento alla stazione ferroviaria in ricordo delle persone internate nei campi di concentramento

