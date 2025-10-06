Attualità

FIRENZE - A GENNAIO UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA SAN SALVI

Sarà pronta il 7 gennaio al rientro dalle vacanze di Natale la nuova palestra del polo scolastico di San Salvi (Peano – Gramsci -Saffi nello specifico). 1400 metri quadrati di spazio, spogliatoi, servizi, un’area verde di circa 4500 metri quadrati e un ampliamento del parcheggio. La particolarità di questo impianto (un vero e proprio palazzetto dello sport) è che sarà a disposizione, nel pomeriggio, delle Associazioni sportive e quindi di tutti i cittadini. Allenamenti ma anche partite di pallavolo, basket, esibizioni di ginnastica ritmica, anche i ragazzi dell’hockey in carrozzina (che già si allenano in una palestra vicina) potranno disputare qui i loro incontri vista l’assenza di barriere architettoniche. La Città Metropolitana (proprietaria dell’area) e il Comune hanno formalizzato un accordo che prevede l’utilizzo gratuito dell’impianto da parte dell’amministrazione comunale per 57 anni. Il costo complessivo dei lavori è di 3 milioni di euro, in parte finanziati dalla Regione Toscana.

