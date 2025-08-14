PISTOIA - A PISTOIA FERRAGOSTO ALL’INSEGNA DELL’ARTE

Sarà un Ferragosto all’insegna dell’arte, quello di domani a Pistoia. Vista la presenza di molti turisti stranieri in città, tutte le strutture museali saranno aperte con orario continuato, sia quelle della Fondazione Pistoia Musei, ente strumentale della Fondazione Caript, sia i musei civici, che fanno capo al Comune. Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, aperto dalle 10:00 alle19:00, propone un percorso che spazia dall’arte etrusca fino al 19° secolo, con tappe fondamentali nel Medioevo e nel Seicento; il Museo di San Salvatore, aperto dalle 10:00 alle 19:00, ospita la mostra Frammenti di storie: un viaggio nel cuore antico di Pistoia attraverso varietà di linguaggi e interazione digitale; Palazzo de’ Rossi – Collezioni del Novecento, aperto dalle 10:00 alle 20:00 espone una panoramica rappresentativa dell’arte del Novecento fino alla contemporaneità a Pistoia. Per l’intero fine settimana di Ferragosto i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) domani, ma anche sabato e domenica rimarranno aperti dalle 11 alle 19. Con gli stessi orari, si può visitare anche la chiesa di San Jacopo in Castellare, con ingresso gratuito (fino a un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti).