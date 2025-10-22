Attualità

PISA - A PONTEDERA REVET RADDOPPIA IL RICICLO DELLE PLASTICHE

Rachele Campi
Revet raddoppia il riciclo delle plastiche. Inaugurata la seconda linea di produzione del granulo realizzata con un investimento di 11 milioni di euro. A pieno regime, a partire dal 2026, la produzione raggiungerà le 20000 tonnellate annue di granulo riciclato.

