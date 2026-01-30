FIRENZE - A VIAREGGIO IL CARNEVALE DI DENUNCIA E SPERANZA

Tanto colore e la pace come elemento centrale per l’edizione numero 153 del Carnevale di Viareggio, presentata nella sede della regione a Firenze. Sei le sfilate dei carri allegorici lungo i viali a mare: la prima domenica 1 febbraio alle 15, preceduta dalla cerimonia di inaugurazione e alzabandiera e seguita dallo spettacolo pirotecnico. Corsi mascherati anche sabato 7 e giovedì 12 (ore 17), domenica 15 e martedì 17 (ore 15) e infine appuntamento conclusivo il 21 febbraio (ore 17) con la lettura dei verdetti e ancora fuochi d’artificio. Tra i protagonisti dei carri di cartapesta, Trump, Putin e Xi Jing Ping, ‘I samurai del potere’, ma anche la denuncia dei cambiamenti climatici, della violenza di genere, il desiderio di pace. Tra gli eventi collaterali, mostre alla Cittadella del Carnevale, nel Parco della pace a Sant’Anna di Stazzema e anche a Napoli, ai Quartieri Spagnoli.