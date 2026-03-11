FIRENZE - ACCORPAMENTI: LE DUE VERSIONI DI GOVERNO E REGIONE

Si sono incontrati all’inaugurazione di Didacta, la fiera che fino al 13 marzo alla Fortezza da Basso presenta le novità tecnologiche sul mondo della scuola (protagonista l’Intelligenza Artificiale) ma la discussione sulla novità che li ha messi in contrapposizione si è svolta a mezzo stampa. Parliamo del ministro dell’istruzione Valditara e del Presidente Giani. A dividerli la questione degli accorpamenti scolastici, 16 nella nostra regione di istituti che non raggiungono il numero minimo di iscritti. La Toscana è una delle quattro regioni che nel gennaio scorso è stata commissariata per essersi opposta al ridimensionamento. Commissariamento reso necessario dal fatto che trattandosi di obiettivo PNRR. La Regione ha perso i vari ricorsi presentati, ne resta in piedi solo uno al Presidente della repubblica. Alla domanda se ci siano da parte del Governo margini di ripensamento il ministro è categorico. Ma anche Giani si intesta la vittoria sul braccio di ferro con il Governo intestandosi proprio il merito di quest’ultimo annuncio del ministro