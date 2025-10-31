Attualità

FIRENZE - AFFITTI BREVI: IL PRIMO SCIOPERO DEGLI ADDETTI ALLE PULIZIE

I dipendenti  del Property Manager Alfred srl, uno dei tanti che si occupano di fornire servizi a chi affitta appartamenti ai turisti, sono scesi in sciopero. Si tratta del primo sciopero in Italia degli addetti alle pulizie degli appartamenti adibiti agli affitti brevi. I motivi della protesta sono legati al mancato rinnovo dei contratti degli addetti alle pulizie e a problematiche inerenti al mancato rispetto del contratto nazionale. “Siamo lavoratori non spazzatura, abbiamo dei diritti, la mia voce conta, non lasciare che la paura ti silenzi, lavoro dignitoso”. Sono alcuni dei cartelli esibiti durante il presidio, quasi tutti in spagnolo perchè i lavoratori sono di origine peruviana. “Si tratta per lo più di lavoratori stranieri” spiega la CGIL “spesso non sono consapevoli dei loro diritti e sono ricattabili”. Una situazione che secondo il sindacato non riguarda solo Alfred.

