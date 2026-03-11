LIVORNO - AGGRESSIONI IN OSPEDALE: I CARABINIERI “FANNO SCUOLA”

Attualità

Anche l’Arma dei Carabinieri entra nella formazione degli operatori sanitari. Rafforzato il lavoro del tavolo permanente coordinato dalla Prefettura. Si rafforza ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto alle aggressioni nei confronti del personale sanitario nella provincia di Livorno. Nel corso della riunione del tavolo permanente istituito presso la Prefettura, dedicato proprio alla tutela degli  operatori   sanitari, è stato deciso che anche l’Arma dei Carabinieri entrerà a far parte del percorso di formazione rivolto al personale socio-sanitario, affiancando l’attività già avviata nei mesi scorsi dalla Polizia di Stato.

