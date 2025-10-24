Attualità

FIRENZE - AGRICOLTURA: CORO DI PROTESTE CONTRO POSSIBILE RIDUZIONE FONDI UE

Per ora si tratta di una proposta e ci sarà circa un anno e mezzo per discuterla ma la possibile riduzione dei fondi agricoli europei (la cosiddetta PAC) ha già sollevato numerose proteste a partire da tutte le associazioni di agricoltori. Confagricultura, che ha organizzato un convegno per approfondire il tema, parla di una riduzione di oltre il 22% dei fondi e di un’Europa che strizza l’occhio alla rinazionalizzazione. Il Governo italiano fa parte dei 17 Paesi contrari alla nuova PAC che a Bruxelles tenteranno di modificare anche l’approccio. Parte dei fondi dedicati all’agricoltura confluiranno infatti in un grande fondo di cui fa parte anche la coesione sociale con conseguenze anche in settori che con l’agricoltura non c’entrano niente

