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FIRENZE - AL MEYER UN TAVOLO OPERATORIO ALL’AVANGUARDIA PER LA CHIRURGIA SPINALE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche pediatriche. E’ il nuovo macchinario adesso in dotazione dell’ospedale Meyer, grazie all’intervento finanziario della fondazione Fratini e della fondazione CR Firenze. Il tavolo operatorio di cui parliamo non è un tavolo rigido dove eseguire l’intervento chirurgico, ma un’apparecchiatura complessa che permette il migliore posizionamento possibile del paziente durante interventi spinali delicati, rendendo al chirurgo più semplice raggiungere la parte da operare. Inoltre, visto che durante l’anestesia avviene un certo rilassamento muscolare, la possibilità di modificare la sua posizione diventa fondamentale. Il macchinario ha un costo di 150.000 € così divisi: 70 mila messi dalla Fondazione Fratini, 50mila dalla  Fondazione CR Firenze e 30mila dal Meyer.

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