Attualità

FIRENZE - AL PARCO DELLE CASCINE TORNA CIRK FANTASTIK

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Tre tende da circo, 64 spettacoli di compagnie internazionali e una giostra pianoforte per dimostrare che con la poesia tutto è possibile. Torna al parco delle cascine di Firenze Cirk Fantastik dall’11 al 21 settembre. Il tema di questa edizione sarà la capacità del circo, come la fenice di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà: un’arte che sa trasformare gli ostacoli in slancio creativo, coniugando disciplina, gioco, solidarietà.
Cirk Fantastik è un progetto ideato da Aria Network Culturale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Articoli correlati

TOSCANA - UNIVERSITà: CRESCONO I FONDI PER IL...

LIVORNO - DIFENDIAMOCI DALLE FAKE NEWS. LA VERITA’...

FIRENZE - ENERGY MANAGER: IL CORSO ITS PER...

TOSCANA - TOSCANA IN LUTTO PER LA MORTE...

PISTOIA - TORNA A PISTOIA ‘UN ALTRO PARCO...

FIRENZE - CUBO NERO: SI ATTENDE LA RISPOSTA...

LIVORNO - PER I COMMERCIANTI VIA GRANDE È...

FIRENZE - IL NUOVO REGOLAMENTO CONTRO L’INQUINAMENTO ACUSTICO

FIRENZE - SITO SESSISTA: SENTITO IL GESTORE, E’...

FIRENZE - AEROPORTO: VIA LIBERA DAL MINISTERO CON...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia