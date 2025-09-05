FIRENZE - AL PARCO DELLE CASCINE TORNA CIRK FANTASTIK

Tre tende da circo, 64 spettacoli di compagnie internazionali e una giostra pianoforte per dimostrare che con la poesia tutto è possibile. Torna al parco delle cascine di Firenze Cirk Fantastik dall’11 al 21 settembre. Il tema di questa edizione sarà la capacità del circo, come la fenice di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà: un’arte che sa trasformare gli ostacoli in slancio creativo, coniugando disciplina, gioco, solidarietà.

Cirk Fantastik è un progetto ideato da Aria Network Culturale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.