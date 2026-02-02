Attualità

LIVORNO - AL SANTUARIO DI MONTENERO RIAPRE LA GROTTA DEL PASTORE

Rachele Campi
Riapre al santuario di Livorno di Montenero, la grotta del pastore una leggenda che affonda le sue radici nel 1345 quando la tradizione narra di un pastore storpio intento a gridare alla gente del villaggio di Montenero la sua storia. Aveva trovato un quadro della Madonna, adagiato su una roccia in località ardenza, una voce gli aveva chiesto di portarlo in alto. Iniziò a salire verso il colle di Montenero dove abitavano alcuni eremiti in piccoli anfratti. Arrivato in questa località sentì il peso dell’immagine e dovette porla su una roccia che sporgeva dal terreno nello stesso momento potete camminare liberamente. In quel luogo dove la gente iniziava a salire per venerare la sacra immagine, all’inizio fu costruita una piccola cappella ed in seguito il santuario che possiamo ancora ammirare.

