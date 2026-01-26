FIRENZE - AL TORRINO SANTA ROSA UN CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI

Il Torrino santa Rosa, struttura nei pressi di Porta San frediano risalente alla fine del 1200, oggi di proprietà del Comune, diventerà un centro di socializzazione per anziani. L’intervento di adeguamento ha un costo complessivo di un milione di euro e sarà ultimato, secondo le previsioni di Palazzo Vecchio, in otto mesi. Tra gli obiettivi, spiegano, avere una struttura moderna e valorizzare il complesso monumentale del Torrino sotto il profilo storico, architettonico ed edilizio. Il nuovo edificio “sorgerà a valle delle mura trecentesche di Verzaia, in continuità con il Torrino storico ma opportunamente distanziato, nel rispetto dei vincoli monumentali e idraulici”. Contestualmente ci sarà anche la riorganizzazione della viabilità in tutta l’area.