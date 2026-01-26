Attualità

FIRENZE - AL TORRINO SANTA ROSA UN CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Il Torrino santa Rosa, struttura nei pressi di Porta San frediano risalente alla fine del 1200, oggi di proprietà del Comune, diventerà un centro di socializzazione per anziani. L’intervento di adeguamento ha un costo complessivo di un milione di euro e sarà ultimato, secondo le previsioni di Palazzo Vecchio, in otto mesi. Tra gli obiettivi, spiegano, avere una struttura moderna e valorizzare il complesso monumentale del Torrino sotto il profilo storico, architettonico ed edilizio. Il nuovo edificio “sorgerà a valle delle mura trecentesche di Verzaia, in continuità con il Torrino storico ma opportunamente distanziato, nel rispetto dei vincoli monumentali e idraulici”. Contestualmente ci sarà anche la riorganizzazione della viabilità in tutta l’area.

Articoli correlati

FIRENZE - CONI E POLIZIA POSTALE INSIEME CONTRO...

TOSCANA - TOSCANA NON VUOLE PERDERE RICERCATORI INGAGGIATI...

FIRENZE - ART BONUS: IN POCHI SANNO CHE...

PISTOIA - A PISTOIA UN TETTO PER RIPARTIRE...

FIRENZE - CHIUSURA PONTE AL PINO: RIPRESA CIRCOLAZIONE...

CARMIGNANO (PO) - INAUGURATO A COMEANA IL TERZO...

MONTEMURLO - IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ 2025 DELLA POLIZIA...

FIRENZE - CALENDARIO, RACCOLTA FONDI PER BIMBI MALATI...

MONTECATINI - TERME DI MONTECATINI, C’È LOFFERTA DI...

FIRENZE - “SIETE PRESENTE”: TORNA IL BANDO PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia