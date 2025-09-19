Attualità

PISTOIA - AL VIA A PISTOIA LA 18ª EDIZIONE DI “TOSCANA FASHION”

Domenica 21 settembre, a Pistoia, si inaugura la 18ª edizione di “Toscana Fashion”, l’evento di riferimento per il settore calzaturiero. La fiera, ospitata nelle serre del Toscana Fair di via Bonellina, si protrarrà fino al 23 settembre, attirando agenti di commercio da tutto il centro Italia. Questa kermesse, ormai un appuntamento consolidato, si conferma una vetrina fondamentale per gli addetti ai lavori, offrendo la possibilità di scoprire in anteprima le tendenze per la collezione primavera-estate 2026.
Con la partecipazione di 24 espositori, saranno presentati 150 campionari, offrendo un’occasione unica per intercettare i trend più rilevanti e sviluppare nuove sinergie. L’evento si rivela cruciale per allinearsi con un mercato della moda in continua evoluzione. Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion, sottolinea l’importanza dell’evento per Pistoia, definendola un punto di riferimento per il settore. La crescita costante della partecipazione conferma la centralità del comparto calzature nel mondo della moda.
Anche Confcommercio Pistoia e Prato ribadisce la solidità di un progetto che dura da oltre tre lustri, sostenendo l’evento con un impegno a tutto campo. Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio, evidenzia come l’evento ponga Pistoia sotto i riflettori, offrendo una visibilità che fa bene alla città e rafforza l’importanza di sostenere questo segmento della moda.

