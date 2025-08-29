Attualità

FIRENZE - AL VIA IL 2 SETTEMBRE COPULA MUNDI VENTI-VENTICINQUE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Sei giorni di festival ad ingresso gratuito dal 2 al 7 settembre al Lumen di Firenze in via del Guarlone vicino al parco del Mensola, uno spazio verde, frutto di un progetto di rigenerazione urbana, dove la sera si può anche mangiare. La quarta edizione di Copula Mundi venti-venticinque prevede performance, laboratori, sport, attività per i più piccoli, spettacoli teatrali.
E’ prevista anche una navetta gratuita da piazza Beccaria dalle 22 alle 3 di notte.

Articoli correlati

FIRENZE - IL SITO SESSISTA: MIGLIAIA DI DENUNCE,...

PRATO - RISCHIO IDROGEOLOGICO, NUOVO SUMMIT DEL COMUNE...

FIRENZE - Digiuno per gaza si mobilita il...

FIRENZE - Piazza della libertà tra ritardi e...

FIRENZE - IL MINISTERO DELLA CULTURA ACCENDE UN...

ROMA - I giudici di Cassazione: “Astori si...

TOSCANA - SETTEMBRE IN FESTA: ARRIVA “DALL’AMBRA ALL’OMBRONE”

LIVORNO - SALVETTI: “I QUATTRO MORI RESTANO DOVE...

FIRENZE - EX COMUNALE: PROSEGUE LA POLEMICA PER...

SESTO FIORENTINO (FI) - PROSEGUONO I LAVORI AL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia