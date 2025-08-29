FIRENZE - AL VIA IL 2 SETTEMBRE COPULA MUNDI VENTI-VENTICINQUE

0
Sei giorni di festival ad ingresso gratuito dal 2 al 7 settembre al Lumen di Firenze in via del Guarlone vicino al parco del Mensola, uno spazio verde, frutto di un progetto di rigenerazione urbana, dove la sera si può anche mangiare. La quarta edizione di Copula Mundi venti-venticinque prevede performance, laboratori, sport, attività per i più piccoli, spettacoli teatrali.
E’ prevista anche una navetta gratuita da piazza Beccaria dalle 22 alle 3 di notte.