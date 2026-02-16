Attualità

FIRENZE - ALLUVIONI, GIANI: “SERVE COMMISSARIO PER RICOSTRUZIONE”

Dalle alluvioni dell’autunno 2023 agli eventi meteo estremi del 2024 e del 2025, la Regione Toscana, attraverso il Commissario delegato, ha mobilitato quasi 600 milioni di euro (598.651.826 euro per l’esattezza) tra interventi di emergenza, opere di somma urgenza, messa in sicurezza del territorio e contributi a cittadini e imprese. Ma, sottolinea il Presidente Giani, ora occorre che venga nominato quanto prima il Commissario per la ricostruzione. Il mandato di Giani come commissario per l’emergenza si è infatti esaurito il 31 dicembre scorso e senza una struttura commissariale gli interventi devono essere fatti con procedura ordinaria con tutti i rallentamenti che questa comporta.

