PISTOIA - APPARTAMENTI DOMOTICI PER PERSONE CON DISABILITÀ

“Più autonomia, tecnologia domotica e percorsi di vita indipendente. A Pistoia l’inclusione passa anche dai nuovi alloggi destinati a persone con disabilità. I primi due appartamenti, ristrutturati grazie ai fondi del Pnrr, che fanno parte di un progetto più ampio della Società della Salute che coinvolge nove abitazioni in tutta la provincia, sono già stati inaugurati. L’obiettivo? Garantire a 24 ragazzi la possibilità di vivere fuori dal nucleo familiare, supportati da tutor e strumenti digitali.