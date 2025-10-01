Attualità

PISTOIA - APRE A PISTOIA IL NUOVO ECOCENTRO PLURES ALIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

È stato inaugurato a Pistoia, in via Gianna Manzini, nell’area artigianale di Sant’Agostino, il nuovo Ecocentro di Plures Alia, uno dei più grandi e moderni della Toscana. La struttura realizzata in accordo con l’Amministrazione comunale, amplia e potenzia i servizi di raccolta differenziata a disposizione dei cittadini, rappresentando un punto di riferimento moderno, sicuro e funzionale per il conferimento dei rifiuti.

Articoli correlati

FIRENZE - LEGAMBIENTE AI CANDIDATI: “SERVONO AZIONI PIù...

Piombino (li) - Oltre mille in piazza sfilano...

Toscana - 1 ottobre al via le vaccinazioni...

FIRENZE - REGIONALI: LE RICHIESTE DI CONFCOOPERATIVE AI...

CARMIGNANO - Il ministro della Cultura Giuli in...

LIVORNO - IN PORTO BOICOTTAGGIO COMMERCIALE VERSO LA...

FIRENZE - ELEZIONI: CONFINDUSTRIA CHIEDE PIANO INDUSTRIALE E...

FIRENZE - CUBO NERO ABBATTUTO DA COMITATI CITTADINI:PROTESTA...

CARRARA - Humanity One arrivata con 29 migranti

PRATO - CAMERIERA SFREGIATA: SENTENZE CONFERMATE IN APPELLO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia