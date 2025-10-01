PISTOIA - APRE A PISTOIA IL NUOVO ECOCENTRO PLURES ALIA

È stato inaugurato a Pistoia, in via Gianna Manzini, nell’area artigianale di Sant’Agostino, il nuovo Ecocentro di Plures Alia, uno dei più grandi e moderni della Toscana. La struttura realizzata in accordo con l’Amministrazione comunale, amplia e potenzia i servizi di raccolta differenziata a disposizione dei cittadini, rappresentando un punto di riferimento moderno, sicuro e funzionale per il conferimento dei rifiuti.