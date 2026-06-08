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FIRENZE - “APRITI CINEMA” NEL PIAZZALE DI PALAZZO PITTI, GRATIS DAL 15 GIUGNO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Marilyn, Rambaldi e Vancini ma anche un film sul delitto Matteotti. Sono solo alcuni dei personaggi protagonisti di alcune delle pellicole di “Apriti Cinema” l’arena cinematografica estiva gratuita in Piazza de’ Pitti dal 15 giugno al 26 luglio organizzata dall’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana) in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. L’edizione 2026 celebra tre centenari: “Marilyn 100”, dedicato a Marilyn Monroe; “Carlo Rambaldi – La materia dei sogni”, in onore del genio italiano tre volte premio Oscar per gli effetti speciali; l’omaggio al regista Florestano Vancini, maestro del cinema di impegno civile. In cartellone le proposte dei festival internazionali della 50 Giorni di Cinema a Firenze: Florence Queer Festival, Middle East Now, Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’Arte, River to River Florence Indian Film Festival, Festival di Cinema e Donne e Nice Festival. Il film inizia alle 21:45, l’intero programma è consultabile sul sito del Cinema la Compagnia.

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