FIRENZE - ART BONUS: IN POCHI SANNO CHE NE ESISTE ANCHE UNO REGIONALE

Ha fatto tappa all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze il “Road To – Più Fundraising Più Cultura”, il programma di sensibilizzazione sul tema della raccolta fondi in ambito artistico e culturale, promosso da Scuola di Fundraising di Roma e Patrimonio Cultura società benefit. Molto utilizzato fin dalla sua introduzione nel 2014 è l’art bonus: aziende o privati individuano sul portale del Ministero della cultura un progetto che vogliono finanziare (restauro, manutenzione, sostegno istituzioni culturali e spettacolo) e ricevono un credito d’imposta del 65%. La Toscana è la seconda regione in Italia dopo la Lombardia per erogazioni ricevute con l’art bonus nazionale (158milioni e 260mila euro principalmente per progetti a Firenze) ma ancora pochi sanno che dal 2017 ne esiste anche uno regionale. Obiettivo dell’assessora Manetti è far conoscere meglio questo strumento regionale ancora molto poco utilizzato. Uno dei pochi esempi di beneficiari è il Teatro era di Pontedera.