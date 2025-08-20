PISTOIA - ARTE CONTEMPORANEA, PISTOIA CONCORSO PER ARTISTI UNDER 35

Pistoia torna ad accendere i riflettori sull’arte contemporanea con “Prospettive 5.0 – reperti di futuro prossimo”, un progetto della “Fondazione Arte e Scienza di Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi” che intreccia memoria, visione e futuro attraverso un’esposizione antologica e un concorso artistico rivolto alle nuove generazioni. Si tratta di una proposta artistica che andrà avanti fino all’autunno, sostenuta dell’Amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio insieme alla Regione Toscana. Punto di partenza dell’iniziativa è il concorso “Ab Ovo”, rivolto a giovani creativi e creative under 35 della provincia di Pistoia. Una chiamata all’arte e alla riflessione che invita i partecipanti a confrontarsi con il tema originario e primordiale dell’“inizio” – Ab Ovo, appunto – attraverso due sezioni: arti visive (pittura, scultura, disegno, fotografia) e poesia. La partecipazione è gratuita e gli elaborati selezionati da una giuria qualificata saranno esposti nei Magazzini del Sale dal 5 al 13 settembre, offrendo così una preziosa occasione di visibilità a giovani voci del panorama artistico locale. La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per domenica 17 agosto, alle ore 24.