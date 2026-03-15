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TOSCANA - ASILO NIDO GRATIS: LA REGIONE PROROGA LA MISURA PER IL QUARTO ANNO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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La prima edizione, per l’anno accademico 2023/2024, furono 13.431 famiglie a beneficiarne. Un numero aumentato, lo scorso anno, a 15.388 famiglie. Ora la Regione ha prorogato la misura dei “nidi gratis” che garantisce l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. I Comuni avranno tempo fino al 24 aprile per stilare l’elenco dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi e presentare le candidature. Nel mese di giugno poi, dopo la pubblicazione dello specifico bando, le famiglie potranno presentare la propria domanda sull’apposita piattaforma regionale. Il budget regionale è rimasto lo stesso: 40 milioni ottenuti grazie al cofinanziamento del Programma regionale Toscana Fse+ 2021-2027. Il contributo massimo erogato per ogni bambino sarà di 527,27 euro per ciascuna mensilità. Assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di accedere ad un’agevolazione fino a un massimo di 800 euro al mese. Da un’analisi fatta dalla Regione (che verrà implementata con il contributo dell’Istituto degli Innocenti), è emersa una crescita delle domande di iscrizione all’asilo nido da parte delle famiglie grazie al contributo offerto, incidendo per più del 90% sulla scelta.

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