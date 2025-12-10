Attualità

FIRENZE - ATTENZIONE ALL’AGRICOLTURA E ALLARME PESTE SUINA

Un invito a mettere ancora di più al centro della politica regionale l’agricoltura come volano di sviluppo e protezione del territorio. Aveva questo scopo l’incontro dal titolo L’orgoglio di coltivare il futuro nel quale Coldiretti ha riunito oltre 250 tra dirigenti e agricoltori e le istituzioni del territorio. Dal presidente Giani all’assessore all’agricoltura Marras alla oggi presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, al portavoce dell’opposizione Tomasi, tutti hanno ascoltato e fatto proprie le richieste di Coldiretti sottolineando l’importanza dell’agricoltura bio, la presenza sul territorio della toscana diffusa, l’attenzione ai giovani agricoltori. Ma agricoltura è anche salute veterinaria e l’assessore Monni ha lanciato un allarme sulla peste suina anche in Toscana

