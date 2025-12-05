FIRENZE - BILANCIO: FUNARO, ” NOI AUMENTIAMO LE RISORSE MA GOVERNO LE DIMINUISCE”

2,7 miliardi di spesa corrente in tre anni. E’ il bilancio di previsione del Comune di Firenze nel quale, spiega la sindaca Sara Funaro, sono aumentate le risorse per scuola, infanzia, welfare e disabilità, personale e manutenzione del verde. Confermato il contributo affitto e il bonus per famiglie e ragazzi sul trasporto pubblico locale. A livello di entrate, spiega la Sindaca, c’è stato un aumento dell’imposta di soggiorno dovuto, in parte, alle modifiche dei prezzi introdotte lo scorso anno: si parla di circa 85 milioni”. Anche il ticket dei bus turistici ha portato, grazie ai controlli, a un incremento di 10 milioni. Tra le entrate anche 34 milioni della lotta all’evasione fiscale e gli oneri di urbanizzazione.

Funaro ha però sottolineato le minori risorse arrivate dal Governo (19 milioni e mezzo di tagli lineari sulla spesa corrente tra il 2026 e il 2028), motivo per cui parteciperà allo sciopero proclamato dalla CGIl per il 12 dicembre. Non solo, anche su un altro fronte Firenze chiede più risorse, le stesse che vengono date ad altre città: è quello per il Sistema di Accoglienza e Integrazione dei minori stranieri non accompagnati. La quota pro capite per Ancona è 96,3 euro. Roma e Venezia 91,6. Bologna 83, Genova 77. Per Firenze l’importo è 73,5 euro, il più basso. Perchè? Si chiede la Sindaca che chiede un allineamento con le altre città.