FIRENZE - BTO: IL TURISMO ONLINE È CROSS TRAVEL

BTO sta per Be Travel Onlife ed è la più importante manifestazione italiana dedicata all’innovazione e alle nuove frontiere del turismo. L’edizione numero 17, oggi e domani alla stazione Leopolda, ha come filo conduttore il cross travel, ovvero la nuova esigenza del turista di una visita che comprenda esperienze ibride e autentiche per le quali i turisti sono disposti a pagare addirittura il 25% in più. La Toscana, dove 43mila aziende vivono di turismo, è la destinazione leader del turismo del lusso ma viene definita tra le mete più ambite d’Europa anche dal turista meno facoltoso. Ma è ai primi posti anche per quanto riguarda il turismo enogastronomico come emerso dal Rapporto del settore presentato proprio alla BTO