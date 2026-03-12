FIRENZE - Buywine Toscana, la vetrina internazionale del vino

190 produttori toscani, 175 buyer da 47 Paesi e oltre 3.500 incontri per quasi 1.300 etichette: numeri che confermano BuyWine Toscana come principale vetrina internazionale del vino regionale. Nata per rafforzare l’export delle eccellenze vitivinicole attraverso un format BtoB consolidato, la manifestazione si conferma appuntamento di primissimo piano per il vino toscano.

Le delegazioni più numerose arrivano dal Nord America, area che continua a mostrare forte interesse per i vini toscani nonostante una fase di prudenza dei mercati interni. Significativa anche la presenza dal Sud America. L’Asia conferma il proprio peso con mercati maturi ed emergenti, mentre in Europa cresce l’attenzione soprattutto nell’area centro-orientale e nei Paesi scandinavi.

Al termine delle degustazioni, l’esperienza continua con sei Wine Tour scelti dai buyer per scoprire i territori di origine, un format sempre più apprezzato. Tre itinerari sono realizzati con Camera di Commercio di Firenze e i consorzi, due con Promovito e uno con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.