Attualità

CASTELFIORENTINO - CAMBIO: IL MUSEO DEL NOVECENTO SI SPOSTA SUL TERRITORIO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Fino al 20 settembre il centro Culturale Cambio di Castelfiorentino, parte di un ampio progetto culturale voluto dalla Banca di Cambiano e gestito dalla sua Fondazione in accordo con il Comune, si arricchisce della collaborazione con il Museo del Novecento e la Città di Firenze. La collezione “Della Ragione”, normalmente ospitata in maniera permanente nel complesso delle ex Leopoldine, si trasferisce in mostra al Centro Cambio. Il Centro Cambio accoglie già una sua collezione permanente di circa 100 opere d’arte oltre a spazi dedicati alle associazioni culturali del territorio e a progetti di vario genere

Articoli correlati

Firenze - LuisaviaRoma, chiude negozio. Convocato tavolo crisi

FIRENZE - MOSTRE: IL CALCIO STORICO VOLA A...

PISA - A RIPARBELLA SI CERCANO AREE PER...

PISTOIA - PRIMAVERA AL MUSEO, A PISTOIA INIZIATIVE...

PRATO - Rinnovo accordo Confartigianato Imprese Prato e...

TOSCANA - PASQUETTA: TRA NEVE , CITTA’ D’ARTE...

FIRENZE - Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti

Firenze - Un decalogo contro la povertà alimentare

FIRENZE - IL VOLO PERFETTO DELLA COLOMBINA IN...

FIRENZE - Turismo Pasqua: Firenze e la Toscana...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia