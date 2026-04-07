CASTELFIORENTINO - CAMBIO: IL MUSEO DEL NOVECENTO SI SPOSTA SUL TERRITORIO

Fino al 20 settembre il centro Culturale Cambio di Castelfiorentino, parte di un ampio progetto culturale voluto dalla Banca di Cambiano e gestito dalla sua Fondazione in accordo con il Comune, si arricchisce della collaborazione con il Museo del Novecento e la Città di Firenze. La collezione “Della Ragione”, normalmente ospitata in maniera permanente nel complesso delle ex Leopoldine, si trasferisce in mostra al Centro Cambio. Il Centro Cambio accoglie già una sua collezione permanente di circa 100 opere d’arte oltre a spazi dedicati alle associazioni culturali del territorio e a progetti di vario genere