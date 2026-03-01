Attualità

FIRENZE - CASCINE: MOLTI PROGETTI MA NON ANCORA GESTIONE UNICA

Chiara Valentini
Non solo la riqualificazione della porta di ingresso, il progetto da 7 milioni e mezzo per Piazza Vittorio Veneto che nel 2029 sarà molto più verde e con meno asfalto (e senza i bus turistici) . Il Parco delle Cascine è interessato anche da altri interventi che ne dovrebbero ridisegnare il volto e soprattutto la vivibilità. A partire dalla Pagoda che dovrebbe essere inaugurata nella prossima primavera estate e ospitare varie attività tra cui quella gestita dal Movimento Sportivo Italiano. Inoltrandosi nel parco la Vicesindaca Paola Galgani ricorda l’asilo che dovrebbe essere pronto per l’anno scolastico 2026-2027 e  lo studentato pubblico da 35 porti proprio accanto al teatro del Maggio. Per Le Mulina, chiuso da anni e in stato di degrado, in settimana è prevista l’udienza del tar sulla decadenza della concessione alla Pegaso Srl e se la sentenza (che arriverà entro 45 giorni) sarà favorevole a Palazzo Vecchio il Comune dovrebbe poter partire con gli atti (dalla variante urbanistica alla gara) per far rinascere l’ex Ippodromo. Si dovrà invece probabilmente aspettare l’autunno per la realizzazione dell’annunciata Fondazione Cascine Bene Comune che dovrebbe rappresentare la gestione unitaria e valorizzazione del Parco

