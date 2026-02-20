FIRENZE - CASCINE: TORNANO I CONCERTI AL PRATO DELLE CORNACCHIE

L’ultima volta che un concerto si è tenuto nel Prato delle Cornacchie, la grande distesa verde alle Cascine dietro l’antico Anfiteatro, era il 2012. Sul palco i Radiohead. Ora altri due eventi saranno ospitati qui a luglio, ancora organizzati dalle Nozze di Figaro (stavolta insieme a MUSART): Claudio Baglioni il 16 e i Litfiba il 23 (i biglietti sono già in vendita). Oltre 5mila i posti tra sedie e tribuna, una struttura leggera che insieme al palco è montabile smontabile in due giorni. 150.000 € e il costo solo dell’allestimento interamente finanziato con la bigliettazione. Imponente l’organizzazione di viabilità per consentire al pubblico di raggiungere in questa zona del Parco, interamente pedonale, con vari accessi esterni e navette gratuite di Autolinee che arriveranno fino al concerto come spiega Massimo Gramigni (il gran Mogol dei grandi eventi) che il luogo lo conosce bene. Il primo concerto che ha organizzato al Parco delle Cornacchie era quello di Peter Gabriel, con i Simple Mind a fare da apertura. Era il 1980 e il biglietto costava 8000 lire. Da allora molte cose sono cambiate a partire dalla sensibilità ambientale.