FIRENZE - CGIL: 12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE CONTRO MANOVRA

La CGIL ha proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la manovra finanziaria del governo. L’annuncio è arrivato dall’assemblea nazionale che ha riunito a Firenze circa 5000 delegati arrivati da tutta Italia insieme al segretario Maurizio Landini. Una manovra ingiusta, sbagliata e da cambiare – ha sottolineato – che non aumenta i salari (vera emergenza di questo momento).