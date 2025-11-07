Attualità

FIRENZE - CGIL: 12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE CONTRO MANOVRA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La CGIL ha proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la manovra finanziaria del governo. L’annuncio è arrivato dall’assemblea nazionale che ha riunito a Firenze circa 5000 delegati arrivati da tutta Italia insieme al segretario Maurizio Landini. Una manovra ingiusta, sbagliata e da cambiare – ha sottolineato – che non aumenta i salari (vera emergenza di questo momento).

