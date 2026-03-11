Cortona (AR) - Chianina e Syrah: IX edizione da record

Un territorio che si racconta attraverso le sue eccellenze: dalle materie prime alle ricette della tradizione, fino al Syrah che proprio a Cortona, in provincia di Arezzo, ha trovato il suo habitat ideale.

Chianina & Syrah si conferma un appuntamento che fa cultura del cibo, soprattutto per le nuove generazioni. Qui ketchup e maionese lasciano spazio a riduzioni aromatiche e al sapore autentico della materia prima: un modo di mangiare e bere lontano dagli stereotipi industriali e vicino a una gastronomia che valorizza identità e territorio.

Un laboratorio a cielo aperto sul cibo, ma soprattutto sul vino. Qui il Syrah – vitigno migrante per eccellenza – trova un terreno di confronto unico, dove produttori provenienti da tutto il mondo si misurano, dialogano e si riconoscono. A Cortona questa uva diventa esperienza di gusto, ma anche e soprattutto occasione formativa: un luogo in cui il sapere enologico si trasmette, si aggiorna e si apre alle nuove generazioni.

Qui a Cortona, come da tradizione, il confronto nasce tra cucine diverse, anche stellate. La cultura del buon cibo vive oggi un momento di forte attenzione: al centro c’è la materia prima, trattata con rigore e senza scorciatoie. Nelle cene riservate al Teatro Signorelli questo principio emerge con chiarezza, tra tecniche raffinate e una tradizione riletta in chiave contemporanea. È così che la Toscana bella e buona passa anche da iniziative come questa. Chianina e Syrah: IX edizione da record