FIRENZE - “CI SIAMO!”: IL MANIFESTO DEI GIOVANI VOLONTARI DI CESVOT

Chiara Valentini
Sono circa 65mila i giovani toscani con meno di 29 anni impegnati nel volontariato nella nostra regione e rappresentano il 15% dei 418mila volontari toscani. Per dare loro voce il Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscani, ha organizzato un convegno fatto di un dialogo tra i giovani volontari e le associazioni alle quali attraverso il gruppo “ci siamo” hanno sottoposto un vero e proprio “Manifesto di richieste”. Non bisogna catalogare i giovani come una unica categoria, ha spiegato Carlo Andorlini dell’Università di Firenze nella relazione iniziale del convegno. “La categoria non è lo stato, ma la richiesta dei giovani”. ed è qui, nella richiesta, che emerge un dato interessante, apparentemente in contrasto con l’immagine dei giovani immersi nella realtà virtuale dei social: l’esigenza più sentita dai giovani volontari e quella di dimensioni ridottissime, sia come dimensioni che come vicinanza ai rapporti umani.

