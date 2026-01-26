Attualità

FIRENZE - CONI E POLIZIA POSTALE INSIEME CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Chiara Valentini
Anche il mondo dello sport, che pure in teoria si basa su sani valori di rispetto, è vittima del fenomeno del bullismo e quello più moderno del cyberbullismo. Per questo il CONI regionale ha siglato un protocollo di collaborazione con la Polizia Postale per progetti di prevenzione. Il fenomeno non riguarda soltanto ragazzi che gravitano nel mondo sportivo ma anche atleti vittime dei cosiddetti leoni da tastiera. Parole spesso lanciate in libertà sul web ma non prive di conseguenze.

