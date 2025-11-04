Toscana - CONTI PLURES ALIA PROMOSSI DA STANDARD&POOR’S

Standard & Poor’s Global Ratings promuove i conti di Plures Alia. Oggi la nota agenzia di rating ha assegnato alla multiutility toscana la valutazione ‘BBB’ con outlook stabile che la colloca nella fascia ‘investment grade’ e conferma la solidità patrimoniale e la resilienza del suo modello di business. Non è solo un traguardo da incorniciare. Questo giudizio consentirà alla multiutility di ampliare le proprie fonti di finanziamento, ridurre significativamente il costo del debito, con un risparmio che sull’attuale esposizione finanziaria è stimabile nell’ordine di euro 7-8 milioni, e agevolare l’esecuzione del proprio piano industriale 2025–2029, che prevede un rilevante programma di investimenti.

Il rating avviene al termine di un processo di valutazione condotto sulla base di un’analisi approfondita dei principali indicatori economici, industriali e di governance, secondo i criteri di business risk e financial risk adottati da S&P. Il rating ottenuto è il più alto tra le società toscane con rating pubblico e risulta in linea con i valori assegnati alle principali multiutility nazionali del settore ambientale e dei servizi pubblici locali.

Secondo Standard & Poor’s, la valutazione riflette la forza del profilo di business di Alia, sostenuto da un sistema regolatorio stabile e prevedibile e da una solida capacità di generare flussi di cassa operativi ricorrenti. L’agenzia sottolinea inoltre la prudenza della politica finanziaria e l’adeguatezza del profilo di liquidità, elementi che contribuiscono a mantenere un outlook stabile nel medio periodo.