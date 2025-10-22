FIRENZE - CREATIVITA’, ECCO LA REGINA DELLA PRODUZIONE ITALIANA

“All’estero ci cercano per la creatività e l’innovazione che sappiamo mettere in ogni cosa che facciamo. E’ questo il Made in Italy che tutti vogliono, è questo che dobbiamo continuare a fare per vincere sui mercati”. Parola di Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio protagonista alla Camera di Commercio di Firenze del Premio Eccellenze toscane del Design italiano. Sedici i progetti

selezionati dall’associazione per il disegno industriale, quelli che più si sono distinti per innovazione, qualità e sostenibilità nel campo del design. Dall’arredamento all’illuminazione, dai motori al fitness, dalla cultura alle turbine, i progettisti italiani dimostrano ogni giorno di saper trovare soluzioni innovative, belle e sostenibili con uno sguardo al futuro ma con radici ben piantate nella storia di un paese che ha fatto dello stile il suo tratto distintivo. Il miglior antidoto contro dazi, concorrenza spietata sui prezzi o sleale.