FIRENZE - CRISI MODA: IL PIANO DEL PD PER SALVARE IL SETTORE

La crisi del settore moda – che dura da oltre 22 mesi e rappresenta il 40% di occupazione manifatturiera e il 5% del Pil – ha già avuto importanti conseguenze sul territorio: la perdita di 3.800 posti di lavoro nel 2025, occupati in piccole e piccolissime imprese e 8.000 persone che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali. Le timide prospettive di ripresa nel 2026 sono state asfaltate dall’ondata del caro energia della guerra in Medioriente. È su questo scenario che si inserisce la proposta del partito democratico per il rilancio del settore al centro dell’evento organizzato alla fortezza da basso. Particolarmente critico, il partito democratico è anche sulla strategia energetica del governo, soprattutto dopo che Un emendamento al decreto Bollette in commissione Attività produttive ha prorogato al 2038 lo stop all’uso del carbone (inizialmente fissato al 2025)