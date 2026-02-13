FIRENZE - DECALOGO DEL TURISMO: NUOVE REGOLE PER BUS E NCC

Dal nuovo regolamento Ncc al monitoraggio degli affitti brevi, dalla valorizzazione del lavoro nel turismo all’equilibrio urbano: sono tra i punti del decalogo 2026 “per un turismo più sostenibile in una città vivibile”, approvato dalla giunta del Comune di Firenze. In particolare a cambiare sarà il regolamento NCC che è lo stesso dal 1997 a fronte di una realtà completamente cambiata. Non si tratterà però di un’eliminazione delle auto nere dal centro come è stato per le navette turistiche. Anche i bus turistici (arrivati a 60mila nel 2025) sono interessati dal decalogo e saranno oggetti di un tavolo di lavoro con tutte le istituzioni, le compagnie di crociere e gli altri attori interessati per una migliore gestione dei milioni di persone che ogni giorno arrivano a Firenze per restarci magari poche ore. Per il resto, spiega l’assessore, particolare attenzione sarà data alla valorizzazione e alla tutela del lavoro soprattutto nel settore alberghiero e al monitoraggio degli affitti brevi (attesa la relazione del professor Filippo Celata della Sapienza per capire se e quali altre zone di Firenze potrebbero essere interessate da una limitazione) con un maggiore controllo di chi sul web figura con uno stesso CIN.