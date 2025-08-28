FIRENZE - Digiuno per gaza si mobilita il mondo sanitario

La “Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio di Gaza” cominciata come chat di Whatsapp tra una ventina di amici, è diventata una manifestazione alla quale hanno partecipato decine di migliaia di professionisti della sanità, molti dei quali si sono trovati oggi in centinaia di strutture, tra ospedali, distretti, ambulatori. Sono stati due dipendenti della sede centrale, a Pisa, della Asl Nord-Ovest a pensare a una forma di protesta dei sanitari per quello che succede in Palestina.