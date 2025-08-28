Attualità

FIRENZE - Digiuno per gaza si mobilita il mondo sanitario

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

La “Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio di Gaza” cominciata come chat di Whatsapp tra una ventina di amici, è diventata una manifestazione alla quale hanno partecipato decine di migliaia di professionisti della sanità, molti dei quali si sono trovati oggi in centinaia di strutture, tra ospedali, distretti, ambulatori. Sono stati due dipendenti della sede centrale, a Pisa, della Asl Nord-Ovest a pensare a una forma di protesta dei sanitari per quello che succede in Palestina.

Articoli correlati

FIRENZE - Piazza della libertà tra ritardi e...

FIRENZE - IL MINISTERO DELLA CULTURA ACCENDE UN...

ROMA - I giudici di Cassazione: “Astori si...

TOSCANA - SETTEMBRE IN FESTA: ARRIVA “DALL’AMBRA ALL’OMBRONE”

LIVORNO - SALVETTI: “I QUATTRO MORI RESTANO DOVE...

FIRENZE - EX COMUNALE: PROSEGUE LA POLEMICA PER...

SESTO FIORENTINO (FI) - PROSEGUONO I LAVORI AL...

LIVORNO - ZONA ROSSA, SALVETTI : “DESTRA STRUMENTALIZZA”

PRATO - SICUREZZA IDROGEOLOGICA: IL COMMISSARIO CONVOCA UN...

MASSA - SOTTRAE PISTOLA ALLA GUARDIA GIURATA, CAOS...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia