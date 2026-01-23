FIRENZE - DOMANI PONTE AL PINO TAGLIA L’ITALIA IN DUE: APPELLO DI FUNARO

Dalle 15 di domani fino alle 15 di domenica il traffico ferroviario sarà interrotto tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi per lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di ponte al Pino che avverrà in estate. Lo stop è necessario per il posizionamento di una passerella pedonale provvisoria. I convogli dell’Alta velocità non potranno arrivare alla stazione centrale di Santa Maria Novella perciò i passeggeri diretti a nord scenderanno a Campo di Marte e saliranno su bus navetta che li porteranno a Rifredi dove potranno proseguire il viaggio con un altro treno. Percorso inverso per chi va al sud. In entrambi i casi previsti tempi di percorrenza più lunghi. A causa dei lavori, modifiche anche al percorso degli Intercity – lungo la tratta Trieste-Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano -, e al servizio regionale. Da domani mattina al pomeriggio di domenica anche S.M.Novella sarà interessata da lavori legati al rinnovo degli scambi, con conseguente riprogrammazione del servizio ferroviario. Insomma un’opera fiorentina (anche se di Ferrovie) ma che avrà ripercussioni su tutta Italia. In più domani è giorno di partita che già in situazioni normali ingolfa tutta la zona di Campo di Marte. la sindaca si dice preoccupata anche se l’amministrazione è al lavoro con la prefettura per far sì che tutto si svolga con il minor disagio possibile per i cittadini ai quali comunque rivolge un appello: “usate l’auto il meno possibile”. Anche l’assessore regionale interviene sulle possibili difficoltà delle prossime ore. Lo stop dei treni potrebbe infatti avere ripercussioni anche sulla Faentina, riaperta nei giorni scorsi dopo due anni di stop e bloccata dopo neanche 24 ore (anche se temporaneamente) per problemi alla linea.