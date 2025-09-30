Attualità

FIRENZE - ELEZIONI: CONFINDUSTRIA CHIEDE PIANO INDUSTRIALE E SEMPLIFICAZIONE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Piano industriale, ricerca di nuovi mercati e energia. Sono queste le tre principali priorità che Confindustria toscana ha sottoposto ai tre candidati alle prossime elezioni regionali. “Non si era mai vista negli ultimi 50 anni – ha spiegato Bigazzi – una situazione economica così complessa. “Nel 2024 – spiega – l’export è cresciuto del 13% rispetto al 2023 trainato da alcuni settori. Se, tuttavia, depuriamo il dato dalla farmaceutica, dai metalli preziosi e dalla gioielleria, il dato è negativo (-1,5%) e i primi mesi del 2025 confermano questo trend”. La reindustrializzazione è quindi un tema prioritario, tanto che la richiesta al prossimo presidente di regione è di aprire immediatamente un tavolo per delineare un piano industriale. Fondamentale, tra le richieste, quella di una maggiore semplificazione delle normative (incredibile ad esempio, spiega Bigazzi, che per fare un impianto ci vogliano anni). Semplificazione è ciò che chiede anche Ance che ha presentato ai candidati un focus sull’edilizia, settore che con il PNRR non è riuscito a riprendersi dagli anni dei bonus che hanno inquinato il mercato. Quanto al tema della sicurezza sul lavoro Ance chiede meno protocolli e più attenzione alla qualificazione delle imprese nelle procedure di gara ma anche in opere private. Vanno rivisti, inoltre, secondo Ance, due Piani che la Regione Toscana ha appena approvato. Il Piano rifiuti e il Piano Cave. Quest’ultimo, in particolare, proprio per le procedure farraginose, secondo Ance bloccherà il settore nei prossimi anni.

Articoli correlati

Toscana - 1 ottobre al via le vaccinazioni...

FIRENZE - REGIONALI: LE RICHIESTE DI CONFCOOPERATIVE AI...

CARMIGNANO - Il ministro della Cultura Giuli in...

FIRENZE - CUBO NERO ABBATTUTO DA COMITATI CITTADINI:PROTESTA...

CARRARA - Humanity One arrivata con 29 migranti

FIRENZE - PROTESTA DEI SUDD COBAS DAVANTI ALLE...

PRATO - Dogaia, ispezione a sorpresa della senatrice...

FIRENZE - CANTIERE ESSELUNGA: MESSA IN SICUREZZA PER...

FIRENZE - UN COMMISSARIO PER IL FRANCHI IN...

PRATO - PREMIO SASSOLI, LA PROPOSTA: “UNA VIA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia