FIRENZE - ENERGIA, ACQUA E GESTIONE DEI RIFIUTI: LA MOSTRA DELLO IED PER PLURES

Risparmio energetico, gestione dei rifiuti, riciclo e risorse idriche. Sono questi i temi indagati da cinque studenti dello Ied Firenze nella mostra ‘Ied Firenze x Plures’, in programma fino al 5 marzo negli spazi dell’ex Teatro dell’Oriuolo di proprietà del Comune e gestiti dall’Istituto Europeo di Design. La mostra collettiva, dedicata al valore delle risorse e alla responsabilità condivisa, è realizzata in collaborazione con il gruppo Plures, la multiutility nata in Toscana il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. In mostra i lavori di cinque studenti che interpretano le sfide ambientali del presente attraverso linguaggi visivi diversi, dal manifesto all’installazione, dal video alla pittura.