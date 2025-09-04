FIRENZE - ENERGY MANAGER: IL CORSO ITS PER UNDER 35

Energy manager 25 è un corso post diploma ad alta specializzazione finanziato da Alia Plures per formare i manager ambientali del futuro. Due anni formazione in aula, in laboratorio e in azienda. La particolarità dei corsi ITS è proprio quello di formare i ragazzi in base alle richieste delle aziende e infatti oltre l’80% dei partecipanti trova lavoro entro un anno dal diploma. Il progetto è totalmente gratuito perchè finanziato dai fondi europei regionali di Giovani sì e realizzato con le principali aziende del territorio. La prima scadenza per le iscrizioni è il 15 settembre prossimo.