Toscana - Enoturismo, la Toscana prima scelta per italiani e USA

La Toscana si conferma la regina assoluta del turismo enogastronomico italiano, scelta da quasi il 40% degli italiani e prima meta anche per l’enoturismo internazionale, soprattutto statunitense. Noi siamo andati a conoscere da vicino una realtà che, già dagli anni Novanta, ha creduto nelle esperienze in cantina e nel turismo del vino, costruendo passo dopo passo un percorso che oggi racconta con orgoglio la propria unicità.

Oggi un pubblico sempre più ampio è attratto da esperienze autentiche, capaci di raccontare davvero il territorio: un modo diretto e coinvolgente per scoprire le eccellenze enogastronomiche di cui la Toscana è così ricca e per incontrare di persona gli attori che rendono possibile questo straordinario patrimonio di qualità, tradizione e passione.