FIRENZE - EQUITÀ DI GENERE NELLO SPORT

Chiara Valentini
Sono 21 le tappe in altrettante città organizzate dal coni in vista delle olimpiadi Milano Cortina per sensibilizzare sul tema dell’equità di genere nel mondo dello sport. Solo il 30% delle dirigenti sportive sono infatti donne. L’Italia è lontanissime dalla Svezia, ai primi posti e vicino al fanalino di coda, la Polonia. La tappa fiorentina di questo confronto si è svolta in palazzo Medici Riccardi

