FIRENZE - FESTA DI SAN LORENZO: CORTEO STORICO PER LE VIE DEL CENTRO

Nadia Tarantino
Come ogni 10 agosto Firenze in festa per San Lorenzo, co-patrono della città. Stamani le strade del centro si sono riempite di fiorentini e turisti che non hanno voluto mancare il tradizionale appuntamento con il corteo storico che è partito da Palagio di parte guelfa e, dopo aver fatto tappa in piazza della Signoria, ha raggiunto, per la messa e la benedizione dei ceri, la basilica di San Lorenzo che conserva, nell’attigua cappella, i resti delle figure più importanti del casato. Suggestivo il corteo storico della Repubblica fiorentina: rievocazione tra le più apprezzate e attese, con figuranti in costumi d’epoca che, anche quest’anno, sono riusciti a far vivere l’atmosfera del tempo, autentico pezzo di storia di Firenze. Stasera appuntamento con la cena popolare: pasta al ragù e cocomero per tutti.

